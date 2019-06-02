С 20 мая 2019 года во всех районах Беларуси и непосредственно граничащих с Литвой, Латвией и Польшей проводится оральная иммунизация диких плотоядных животных.

С этой целью вакциносодержащие блистер – приманки (приманки с вакциной) для профилактики бешенства разбрасываются с использованием авиации.

Приманка с вакциной представляет собой брикет серого или темно-коричневого цвета массой до 30 г. Она изготовлена из компонентов кормов, имеет специфический запах, в нее включен блистер (капсула) с вакциной.

Местным жителям:

— советуем избегать нахождения в зоне полетов, чтобы не получить травму;

— запрещаем подбирать приманки и кормить ими домашних животных.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ:

При случайном попадании вакцины на открытые участки тела или слизистые оболочки глаз, рта или носа их необходимо промыть водой, обработать 2%-м раствором питьевой соды и обратиться в учреждение здравоохранения.

ГУ «Смолевичская райветстанция».

В.А.КАРПУТЬ, заместитель главного ветеринарного врача по болезням животных.