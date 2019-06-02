Есть хозяин!
Озерцо на улице Заречной в Смолевичах
г.Смолевичи, ул.Советская, 120
Где хозяин?
г.Смолевичи, ул.Советская
г.Смолевичи, ул.50 лет Октября
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Наведем порядок в родном городе
03.06.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
Есть хозяин!
Озерцо на улице Заречной в Смолевичах
г.Смолевичи, ул.Советская, 120
Где хозяин?
г.Смолевичи, ул.Советская
г.Смолевичи, ул.50 лет Октября
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Есть хозяин! Озерцо на улице Заречной в Смолевичах г.Смолевичи, ул.Советская, 120 Где хозяин? г.Смолевичи, ул.Советская г.Смолевичи, ул.50 лет Октября Сообщение Наведем...
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