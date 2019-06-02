Есть хозяин!

Наведем порядок в родном городе

Озерцо на улице Заречной в Смолевичах

Наведем порядок в родном городе

г.Смолевичи, ул.Советская, 120

Где хозяин?

Наведем порядок в родном городе

Наведем порядок в родном городе

Наведем порядок в родном городе

г.Смолевичи, ул.Советская

Наведем порядок в родном городе

г.Смолевичи, ул.50 лет Октября