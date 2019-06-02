В субботу погиб контрактник Минобороны, сегодня — пограничник. В обоих случаях сообщается о самоубийствах

Источник материала: Виртуальный Брест

Информация о самоубийстве военнослужащего одной из частей Слонима появилась в Telegram-канале NEXTA. В частности, сообщается, что в 11-й механизированной бригаде повесился контрактник: «Его отпустили на выходные домой, но он нашел способ не возвращаться». Военные подтверждают: случай был 1 июня, обстоятельства выясняются.





Пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров прокомментировал Onliner эту информацию:

— Военным ведомством совместно с компетентными органами уже изучены обстоятельства самоубийства военнослужащего, проходившего службу по контракту в одной из частей слонимского гарнизона. Причины поступка, совершенного во внеслужебное время, абсолютно не связаны с прохождением службы и обусловлены личными обстоятельствами.

Макаров уточнил, что военнослужащий в части характеризовался положительно и добросовестно выполнял должностные обязанности. Министерство обороны и сослуживцы выразили соболезнования близким погибшего, им оказывается необходимая помощь.

Тот же канал NEXTA сообщил о еще одном самоубийстве. По его данным, на заставе «Плюсы» Полоцкого погранотряда застрелился пограничник.

Эту информацию подтвердили в Погранкомитете. Здесь рассказали Onliner, что тело было найдено сегодня около 10:00. Погибший — старший прапорщик 1979 года рождения, он служил в одном из подразделений Полоцкого погранотряда. Известно, что в момент гибели мужчина находился на службе.

На место происшествия отправилась опергруппа пограничников, представители правоохранительных органов, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Госпогранкомитет выразил соболезнования родным и близким погибшего.