Здоровенная змеюка напугала дачников под Брестом

Источник материала: Виртуальный Брест

Змей (вероятно, это одна из разновидностей ужа, просто очень крупная) попался на дачах под Брестом, в направлении Каменицы-Жировецкой.





После того, как с рептилией сфотографировались, её благополучно отпустили на пустыре, подальше от людей.





Может быть читатели подскажут в комментариях, кто это пожаловал к нам в гости?