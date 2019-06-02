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Здоровенная змеюка напугала дачников под Брестом
03.06.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Змей (вероятно, это одна из разновидностей ужа, просто очень крупная) попался на дачах под Брестом, в направлении Каменицы-Жировецкой.
После того, как с рептилией сфотографировались, её благополучно отпустили на пустыре, подальше от людей.
Может быть читатели подскажут в комментариях, кто это пожаловал к нам в гости?
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