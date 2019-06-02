Следы бурого медведя заметили в Беловежской пуще

Источник материала: Виртуальный Брест

В национальном парке "Беловежская пуща" впервые за 16 лет замечены следы бурого медведя, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт нацпарка.





Следы хищника были обнаружены в конце мая на границе национального парка и Пружанской районной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов. Отпечатки лап медведя замечены у реки Левая Лесная и на близлежащей дороге. Затем в течение нескольких дней поступило еще несколько сообщений о следах косолапого в юго-восточной части Беловежской пущи (окрестности деревень Дедовка, Броды).





Фото нацпарка "Беловежская пуща"

"Медведи исчезли из Беловежской пущи в конце XIX века, в том числе в результате интенсивных охот (последний медведь был застрелен в 1878 году во время царской охоты). В прошлом веке власти предпринимали попытку восстановить популяцию, переселяя в пущу медведей из зоопарков. Опыт оказался неудачным, да и начавшаяся война не дала довести эксперимент до конца", - пояснили в научном отделе нацпарка.

В последний раз бурый медведь был зарегистрирован в Беловежской пуще в 2003 году. Он обосновался на несколько месяцев на границе болота Дикое, регулярно посещал поля с овсом и ячменем. Судя по отмеченным сейчас следам - это молодое животное, которое бродит в поисках нового местообитания.

Бурый медведь занесен в Красную книгу Беларуси, Польши, Литвы, Латвии. Он является самым крупным представителем отряда хищных в Европе.