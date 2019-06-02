Сад непрерывного цветения заложен на Набережной Ф. Скорины

Источник материала: Виртуальный Брест

Городская набережная вновь завоевывает любовь брестчан и гостей нашего города. Постепенно, усилиями многих, она превращается в место притяжения детей и взрослых, где уже созданы все условия для отдыха. Это и детские городки развлечений, тренажеры, уникальные солнечные часы, лодочная станция, кафе. В первую субботу июня здесь образовалось место и для спокойного отдыха.





В рамках 1000-летия Бреста общественная организация «Время земли» инициировала посадить сад непрерывного цветения. Хорошую идею поддержали администрация Ленинского района г. Бреста, клуб для многодетных семей «Family City» территориального центра социального обслуживания населения района, брестчане.





Кобринская лаборатория по размножению растений «in vitro» предоставила элитный посадочный материал -13 деревьев павловнии. Также было высажено 10 саженцев дубов (леванский, троянский, черепитчатый), кусты: дейция, спирея иволистная, розовник кереевидный (очень редкий и красивый куст).