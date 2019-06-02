ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По средам и пятницам открывается два рейса «Автовокзал – Аэропорт «Брест»

03.06.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые пассажиры!

По средам и пятницам открывается два рейса «Автовокзал – Аэропорт «Брест»

С 05 июня 2019 года по 30 августа 2019 года в связи с открытие регулярного рейса Калининград – Брест – Калининград по средам и пятницам открывается 2 рейса «Автовокзал – Аэропорт «Брест» выполняемые маршрутом экспрессного сообщения №4 «Автовокзал – ЦГБ». Маршрут будет следовать по улицам:

- в прямом направлении: Новый Автовокзал – ул. Орджоникидзе – бульвар Космонавтов – проспект Машерова – ул. Московская – ул. Советской Конституции – ул. Молодогвардейская – ул. Орловская – ул. Гродненская – ул. Стафеева – ул. Лактионова – ЦГБ – ул. Лактионова – ул. Стафеева - ул. Московская – Аэропорт «Брест»

По средам и пятницам открывается два рейса «Автовокзал – Аэропорт «Брест»

-в обратном направлении: Аэропорт «Брест» - ул. Московская – ул. Стафеева – ул. Лактионова - ЦГБ – ул. Лактионова – ул. Стафеева – ул. Гродненская – ул. Орловская – ул. Молодогвардейская – ул. Советской Конституции – ул. Московская – проспект Машерова – бульвар Космонавтов – ул. Мицкевича – ул. Ленина – Новый Автовокзал

Расписание движения рейса «Автовокзал – Аэропорт «Брест»»:

Среда, пятница: Новый автовокзал 13:06 14:30 Аэропорт «Брест» 13:47 15:40

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Уважаемые пассажиры! С 05 июня 2019 года по 30 августа 2019 года в связи с открытие регулярного рейса Калининград – Брест – Калининград по средам и пятницам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отпускная арифметика. Медики высчитали, сколько и как часто нужно отдыхать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика