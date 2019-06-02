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По средам и пятницам открывается два рейса «Автовокзал – Аэропорт «Брест»
03.06.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уважаемые пассажиры!
С 05 июня 2019 года по 30 августа 2019 года в связи с открытие регулярного рейса Калининград – Брест – Калининград по средам и пятницам открывается 2 рейса «Автовокзал – Аэропорт «Брест» выполняемые маршрутом экспрессного сообщения №4 «Автовокзал – ЦГБ». Маршрут будет следовать по улицам:
- в прямом направлении: Новый Автовокзал – ул. Орджоникидзе – бульвар Космонавтов – проспект Машерова – ул. Московская – ул. Советской Конституции – ул. Молодогвардейская – ул. Орловская – ул. Гродненская – ул. Стафеева – ул. Лактионова – ЦГБ – ул. Лактионова – ул. Стафеева - ул. Московская – Аэропорт «Брест»
-в обратном направлении: Аэропорт «Брест» - ул. Московская – ул. Стафеева – ул. Лактионова - ЦГБ – ул. Лактионова – ул. Стафеева – ул. Гродненская – ул. Орловская – ул. Молодогвардейская – ул. Советской Конституции – ул. Московская – проспект Машерова – бульвар Космонавтов – ул. Мицкевича – ул. Ленина – Новый Автовокзал
Расписание движения рейса «Автовокзал – Аэропорт «Брест»»:
Среда, пятница: Новый автовокзал 13:06 14:30 Аэропорт «Брест» 13:47 15:40
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Уважаемые пассажиры! С 05 июня 2019 года по 30 августа 2019 года в связи с открытие регулярного рейса Калининград – Брест – Калининград по средам и пятницам...
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