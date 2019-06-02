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Аллергия на цветение: как с ней бороться
03.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Весна закончилась, привет, тополиный пух, цветение, пыльца. Аллергия – неизменная неприятность лета, так сказать, его обратная сторона. От чего возникает сезонная аллергия и как с ней бороться, тебе расскажет наша статья.
Что такое поллиноз
Из года в год в конце весны многих из нас настигает одно из самых распространенных современных заболеваний – аллергия. Голова болит, глаза слезятся, постоянный насморк и частые чихи. Диагноз тут ясен – сезонная аллергия.
Сезонную аллергию, или по-научному поллиноз, ощущают на себе около 20% жителей нашей планеты. И обостряется это заболевание в период массового цветения. С конца апреля по июль в воздухе много пыльцы растений, проникающей в наш организм через слизистую оболочку глаз и носа.
Нередко носители этого заболевания получают в придачу крапивницу (высыпания на коже), экзему, дерматит и даже отек Квинке. Кроме того, в этот период больные ощущают головную боль, слабость и бессонницу. По ощущениям это очень похоже на сильно запущенную простуду, которая протекает без повышения температуры.
Основные признаки поллиноза:
Что вызывает аллергию
Как вылечить поллиноз
Современная наука может помочь справиться с поллинозом. Для начала нужно определить аллерген, который его вызывает. В этом тебе помогут аллергопробы и анализ крови. Обычно лечение проводится в тот период, когда аллергены в природе отсутствуют, то есть зимой.
Затем проводится лечение системной иммунотерапией, когда пациенту под кожу вводят небольшие дозы аллергена и наблюдают за его реакцией. После выявления аллергена, его водят ему по особой системе, формируя привыкание организма.
Для лечения сезонного обострения поллиноза следует принимать антигистаминные препараты.
Как бороться с аллергией на пыльцу
Соблюдая некоторые простые правила, можно убрать неприятные симптомы этой болезни.
Будь здорова!
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Весна закончилась, привет, тополиный пух, цветение, пыльца. Аллергия – неизменная неприятность лета, так сказать, его обратная сторона. От чего возникает сезонная...
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