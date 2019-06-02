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Аллергия на цветение: как с ней бороться

03.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Весна закончилась, привет, тополиный пух, цветение, пыльца. Аллергия – неизменная неприятность лета, так сказать, его обратная сторона. От чего возникает сезонная аллергия и как с ней бороться, тебе расскажет наша статья.

Что такое поллиноз

Из года в год в конце весны многих из нас настигает одно из самых распространенных современных заболеваний – аллергия. Голова болит, глаза слезятся, постоянный насморк и частые чихи. Диагноз тут ясен – сезонная аллергия.

Сезонную аллергию, или по-научному поллиноз, ощущают на себе около 20% жителей нашей планеты. И обостряется это заболевание в период массового цветения. С конца апреля  по июль в воздухе много пыльцы растений, проникающей в наш организм через слизистую оболочку глаз и носа.

Нередко носители этого заболевания получают в придачу крапивницу (высыпания  на коже), экзему, дерматит и даже отек Квинке. Кроме того, в этот период больные ощущают головную боль, слабость и бессонницу. По ощущениям это очень похоже на сильно запущенную простуду, которая протекает без повышения температуры.Аллергия на цветение: как с ней бороться

Основные признаки поллиноза:

  • аллергия настигает больного в одно и то же время года;
  • у него постоянный насморк и водянистые выделения из носа;
  • больной страдает от приступов чихания;
  • глаза чешутся, слезятся и становятся красными;
  • больной ощущает слабость, головную боль и бессонницу.

Что вызывает аллергию

  • Пыльца более чем 60 растений может стать аллергеном. Кроме того, аллергию могут вызывать и множественные реакции на несколько аллергенов.
  • Деревья и кустарники. Все они в период цветения могут стать носителями опасной для аллергиков пыльцы. А вот аллергия на тополиный пух – это миф, по мнению медиков. На самом деле аллергию вызывает не тополь, а пыльца других растений, попадающая в тополиный пух.
  • Злаки. Рожь, кукуруза, овсяница, мятлик, пырей  чаще всего вызывают аллергическую реакцию.
  • Травы. Полынь, лебеда, амброзия, чернобыльник,  а также растения с желтыми соцветиями (ромашка, календула, подсолнечник).
  • Наследственность. Врачи говорят о том, что если кто-то из ваших родственников страдал поллинозом, то в 15% случаев есть возможность, что и вы получите эту неприятную болезнь.
  • Слабый иммунитет. Интересен и еще один факт: большая часть аллергиков живет в больших городах, поскольку их иммунитет сильно ослаблен.
  • Возраст. Возрастной уровень заболевания поллинозом — от 18 до 40 лет, а первые симптомы болезни возникают в период гормональных изменений в организме. Именно в подростковом возрасте и начинается эта болезнь.

Как вылечить поллиноз

Современная наука может помочь справиться с поллинозом. Для начала нужно определить аллерген, который его вызывает.  В этом тебе помогут аллергопробы и анализ крови. Обычно лечение проводится в тот период, когда аллергены в природе отсутствуют, то есть зимой.

Затем проводится лечение системной иммунотерапией, когда  пациенту под кожу вводят небольшие дозы аллергена и наблюдают за его реакцией. После выявления аллергена, его водят ему по особой системе, формируя привыкание организма.

Для лечения сезонного обострения поллиноза следует принимать антигистаминные препараты.

Как бороться с аллергией на пыльцу

Соблюдая некоторые простые правила, можно убрать неприятные  симптомы этой болезни.

  • Каждый день принимай душ, мой голову и меняй одежду. Пыльца оседает на коже, волосах и одежде, вызывая  аллергическую реакцию.
  • Как можно чаще проветривай помещение и делай влажную уборку.
  • Период цветения лучше провести в другом климате, например, в горах или на море.
  • Если сильно чешутся глаза, не стоит их тереть — лучше промыть теплой водой, а на улице носить солнцезащитные очки.
  • Не стоит заниматься фитотерапией: некоторые лекарственные растения могут вызывать аллергию.

Будь здорова!

 
 
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Весна закончилась, привет, тополиный пух, цветение, пыльца. Аллергия – неизменная неприятность лета, так сказать, его обратная сторона. От чего возникает сезонная...
 
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