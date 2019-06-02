ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отпускная арифметика. Медики высчитали, сколько и как часто нужно отдыхать

03.06.2019 14:20 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Отпускная арифметика. Медики высчитали, сколько и как часто нужно отдыхать

фото: fobmoscow.ru

Оптимальная длительность отдыха – неделя. В целом за год необходимо отдыхать не менее трех недель. Нарушение этого ритма грозит преждевременным старением, инсультом и инфарктом.

Калифорнийский университет и Школа медицины при нью-йоркском госпитале Маунт-Синай провели эксперимент. Сотню женщин в возрасте от 30 до 60 лет отправили в четырехзвездочный отель в Калифорнии. У них взяли кровь до поездки и после, а затем три раза в течение года просили рассказать об их самочувствии. Как оказалось, каникулы благотворно повлияли на психику, так как через неделю отдыха у участниц эксперимента снизился уровень стресса. Кроме того, у них снизилось число биомаркеров, указывающих на старение организма. Положительный эффект сохранялся в течение десяти месяцев, сообщает РИА Новости.

Исследователи из Университета Хельсинки указали на то, что нерегулярный отдых, длящийся меньше трех недель в году, может стать причиной преждевременной смерти от инфаркта и инсульта. Он также снижает эффект от занятий спортом и правильного питания. Люди, которые отдыхали от работы меньше 21 дня, погибали на 37 процентов чаще.

Отмечается, что оптимально отправляться на каникулы каждые 62 рабочих дня. В противном случае человек становится менее сконцентрированным, более агрессивным, а его иммунитет слабеет. При этом слишком долгий отдых также нежелателен. По данным голландских ученых, отпуск длиною более двух недель менее полезен, чем краткосрочный. Одну неделю назвали оптимальной продолжительностью отдыха.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оптимальная длительность отдыха – неделя. В целом за год необходимо отдыхать не менее трех недель. Нарушение этого ритма грозит преждевременным старением,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обвиняется в кражах из банкоматов: в Беларусь экстрадировали гражданку Молдовы, которую разыскивает Интерпол
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика