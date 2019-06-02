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Посмотрите, как выглядел бы «Терминатор 2», если бы в нем сыграл Сильвестр Сталлоне

03.06.2019 14:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователь YouTube Ctrl Shift Face с помощью нейросети заменил Арнольда Шварценеггера во втором «Терминаторе» на другого героя боевиков 1990-х — Сильвестра Сталлоне. Об этом сообщает Meduza.

Ролик начинается с отрывка из комедии Джона Мактирнана «Последний киногерой». В ней мальчик по имени Дэнни Мадиган с помощью волшебного билета попадает внутрь фильма про своего любимого персонажа боевиков. Его, конечно же, играет Арнольд Шварценеггер. А роль терминатора там исполнил Сильвестр Сталлоне.

Вот как это выглядело в «Последнем киногерое»:

Теперь благодаря Ctrl Shift Face можно посмотреть, как бы выглядел Сталлоне в образе терминатора (и с голосом Шварценеггера). И, если честно, разница невелика — оба актера смотрятся весьма пугающе.

Также в начале мая Ctrl Shift Face заменил лицо актера Билла Хейдера («Барри»), пародировавшего Шварценеггера, на реальное лицо Шварценеггера. Результат получился странный.

 
 
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