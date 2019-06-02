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Сегодня, 3 июня, «Пламя мира» прибывает в Бобруйск

03.06.2019 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

3 июня  в Бобруйск прибывает эстафета огня «Пламя мира». В 17 часов на центральной городской площади имени В.И. Ленина  бобруйчане будут приветствовать факелоносцев, почетных граждан города и лучших спортсменов.

Среди  факелоносцев, которые продолжат эстафету «Пламени мира» по Бобруйску, эстрадный певец и композитор Руслан Алехно, олимпийские чемпионы, гребцы, братья Александр и Андрей Богдановичи, пожарный-спасатель, рекордсмен книги Гиннеса Евгений Лось и обладатель последнего Кубка Советского Союза по гиревому спорту Вячеслав Хоронеко, сообщает Bobrlife.

От центральной городской площади факелоносцы проследуют к памятнику Шуре Балаганову, где пройдет небольшая театрализация по мотивам произведений Ильфа и Петрова. Актеры народного театра Дворца искусств покажут мизансцену «А не пора ли нам в Бобруйск…».

Следующая остановка – у скульптуры Бобру, затем — площадь Победы. Предусмотрены остановки факелоносцев у памятника воинам-интернационалистам, у Свято-Георгиевского храма, у мемориала мужества и скорби.

У центрального же входа «Бобруйск-Арены» состоится концерт группы «Skynet», в котором ожидается участие и Руслана Алехно.

 
 
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3 июня  в Бобруйск прибывает эстафета огня «Пламя мира». В 17 часов на центральной городской площади имени В.И. Ленина  бобруйчане будут приветствовать...
 
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