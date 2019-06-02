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Тело пограничника-контрактника найдено в Браславском районе

03.06.2019 14:16 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Старший прапорщик 1979 года рождения был найден мертвым 3 июня в 10 часов в Браславском районе.

Об этом сообщают Полоцком погранотряде.

Информацию подтвердил пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский.

«Старший прапорщик 1979 года рождения проходил службу в одном из подразделений Полоцкого пограничного отряда. О причинах произошедшего пока говорить рано. Личное это или служебное, трудно сказать», - цитирует его Еврорадио.

Подробности происшествия выясняются.

 
 
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Старший прапорщик 1979 года рождения был найден мертвым 3 июня в 10 часов в Браславском районе. Об этом сообщают Полоцком погранотряде.
 
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