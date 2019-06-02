Тело пограничника-контрактника найдено в Браславском районе

Старший прапорщик 1979 года рождения был найден мертвым 3 июня в 10 часов в Браславском районе.

Об этом сообщают Полоцком погранотряде.

Информацию подтвердил пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский.

«Старший прапорщик 1979 года рождения проходил службу в одном из подразделений Полоцкого пограничного отряда. О причинах произошедшего пока говорить рано. Личное это или служебное, трудно сказать», - цитирует его Еврорадио .

Подробности происшествия выясняются.