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Тело пограничника-контрактника найдено в Браславском районе
Источник материала: БДГ
Старший прапорщик 1979 года рождения был найден мертвым 3 июня в 10 часов в Браславском районе.
Об этом
Информацию подтвердил пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский.
«Старший прапорщик 1979 года рождения проходил службу в одном из подразделений Полоцкого пограничного отряда. О причинах произошедшего пока говорить рано. Личное это или служебное, трудно сказать», - цитирует его
Подробности происшествия выясняются.
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Старший прапорщик 1979 года рождения был найден мертвым 3 июня в 10 часов в Браславском районе. Об этом сообщают Полоцком погранотряде.
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