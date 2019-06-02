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Горецкие гимназисты – в парламенте

03.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Ученики 9-11 классов гимназии №1 в очередной раз посетили Парламент страны.

 

Горецкие гимназисты – в парламенте
Поездка была организована по приглашению депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елены Колесневой и проходила под руководством педагогов Е. Козловой и Т. Прудниковой

 

В Овальном зале парламента Елена Колеснева рассказала о буднях депутатов, процедуре рассмотрения законопроектов, особенностях работы депутата в округе.

В ходе экскурсии по внутренней экспозиции Парламента ребята узнали об этапах становления белорусского парламентаризма. Полезной стала встреча с председателем постоянной комиссии по образованию Игорем Марзалюком и членом комиссии — Ириной Дорофеевой.

Интерес вызвал у гимназистов Музей белорусской государственности, где можно проследить основные вехи развития нашей страны.

Участники поездки и их родители выражают благодарность Елене Колесневой и директору гимназии Сергею Прудникову за возможность совершить эту увлекательную экскурсию.

Екатерина Раемская


 
 
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  Ученики 9-11 классов гимназии №1 в очередной раз посетили Парламент страны.     В Овальном зале парламента Елена Колеснева рассказала о буднях депутатов, процедуре...
 
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