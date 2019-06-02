|
Горецкие гимназисты – в парламенте
03.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Ученики 9-11 классов гимназии №1 в очередной раз посетили Парламент страны.
В Овальном зале парламента Елена Колеснева рассказала о буднях депутатов, процедуре рассмотрения законопроектов, особенностях работы депутата в округе.
В ходе экскурсии по внутренней экспозиции Парламента ребята узнали об этапах становления белорусского парламентаризма. Полезной стала встреча с председателем постоянной комиссии по образованию Игорем Марзалюком и членом комиссии — Ириной Дорофеевой.
Интерес вызвал у гимназистов Музей белорусской государственности, где можно проследить основные вехи развития нашей страны.
Участники поездки и их родители выражают благодарность Елене Колесневой и директору гимназии Сергею Прудникову за возможность совершить эту увлекательную экскурсию.
Екатерина Раемская
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученики 9-11 классов гимназии №1 в очередной раз посетили Парламент страны. В Овальном зале парламента Елена Колеснева рассказала о буднях депутатов, процедуре...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)