Горецкие гимназисты – в парламенте

Источник материала: Горецкий вестник

Ученики 9-11 классов гимназии №1 в очередной раз посетили Парламент страны.





В Овальном зале парламента Елена Колеснева рассказала о буднях депутатов, процедуре рассмотрения законопроектов, особенностях работы депутата в округе.

В ходе экскурсии по внутренней экспозиции Парламента ребята узнали об этапах становления белорусского парламентаризма. Полезной стала встреча с председателем постоянной комиссии по образованию Игорем Марзалюком и членом комиссии — Ириной Дорофеевой.

Интерес вызвал у гимназистов Музей белорусской государственности, где можно проследить основные вехи развития нашей страны.

Участники поездки и их родители выражают благодарность Елене Колесневой и директору гимназии Сергею Прудникову за возможность совершить эту увлекательную экскурсию.

Екатерина Раемская