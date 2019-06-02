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Минчанин завладел квартирами на миллион долларов, оплатив лишь 10% стоимости. Его задержали

03.06.2019 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция задержала мужчину, который завладел 11 квартирами общей стоимостью почти 2,5 миллиона рублей, оплатив лишь 10% цены. Как ему это удалось, сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГУВД Мингорисполкома

Как пишет милиция, мужчина с помощью риелтора нашел компанию, которая занималась застройкой жилого квартала в Первомайском районе столицы. Судя по фото на сайте ГУВД, речь идет о «Маяке Минска» на Востоке.


Фото: ГУВД Мингорисполкома

Мужчина в доверие к руководителям компании-застройщика и убедил их внести дополнительный пункт в типовой договор купли-продажи. Это позволило ему стать собственником жилья при неполном расчете за квартиру.

Мужчина заключил 11 договоров купли-продажи на общую сумму 2,42 млн рублей или 1,15 млн долларов. В нужный срок он не внес предоплату в 10% от полной стоимости каждой из квартир.

Заработать деньги на первый взнос он решил, заключив предварительные договоры с четырьмя людьми о намерении в будущем купить у него квартиры. Основное условие — полная предоплата. Покупатели нашлись быстро — мужчина предлагал жилье за полцены.

Прибыль помогла ему погасить долг застройщику по первому взносу. Как только он произвел платежи — все жилье перешло в его собственность. После этого он быстро продал по дешевке еще семь квартир.

Кроме первого взноса за 11 квартир компания-застройщик не получила от мужчины ни гроша с 2016 года. Не поступали деньги и от новых собственников, потому что они были уверены в отсутствии долгов. В итоге милиция задержала мужчину.

Им оказался 40-летний житель Минска, который раньше привлекался к уголовной ответственности за кражу. Мужчина является индивидуальным предпринимателем и директором строительной фирмы.

Сейчас оперативники устанавливают причастность задержанного к ряду квартирных афер в столице.

 
Теги: Минск
 
 
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