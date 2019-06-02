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В Сеть утекли первые подробности о GTA VI
Источник материала: Tut.by
Ресурс Daily Star со ссылкой на собственные источники
По информации издания, Grand Theft Auto VI находится в разработке с 2016 года, рабочее название проекта — Project Americas. Одним из основных отличий новой игры от предыдущих частей в серии станет
Кроме того, главным героям повествования станет девушка (или геймерам дадут возможность выбора персонажа). Впрочем, официальной информации, подтверждающей или опровергающей эти данные, пока нет. О дате анонса игры или ее релизе пока также не сообщается.
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Рабочее название проекта - Project Americas.
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