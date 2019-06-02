В Сеть утекли первые подробности о GTA VI

Источник материала: Tut.by

Ресурс Daily Star со ссылкой на собственные источники раскрыл первые подробности о новой, еще не анонсированной игре от студии Rockstar — Grand Theft Auto VI.



Фото: dailystar.co.uk

По информации издания, Grand Theft Auto VI находится в разработке с 2016 года, рабочее название проекта — Project Americas. Одним из основных отличий новой игры от предыдущих частей в серии станет огромная игровая карта . Возможно, в нее включат города, которые уже использовались в предыдущих Grand Theft Auto.

Кроме того, главным героям повествования станет девушка (или геймерам дадут возможность выбора персонажа). Впрочем, официальной информации, подтверждающей или опровергающей эти данные, пока нет. О дате анонса игры или ее релизе пока также не сообщается.