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В Сеть утекли первые подробности о GTA VI

03.06.2019 14:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ресурс Daily Star со ссылкой на собственные источники раскрыл первые подробности о новой, еще не анонсированной игре от студии Rockstar — Grand Theft Auto VI.


Фото: dailystar.co.uk

По информации издания, Grand Theft Auto VI находится в разработке с 2016 года, рабочее название проекта — Project Americas. Одним из основных отличий новой игры от предыдущих частей в серии станет огромная игровая карта. Возможно, в нее включат города, которые уже использовались в предыдущих Grand Theft Auto.

Кроме того, главным героям повествования станет девушка (или геймерам дадут возможность выбора персонажа). Впрочем, официальной информации, подтверждающей или опровергающей эти данные, пока нет. О дате анонса игры или ее релизе пока также не сообщается.

 
 
Ссылка на источник 33
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Рабочее название проекта - Project Americas.
 
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