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Украинский снайпер порвал американскую винтовку
Источник материала: Tut.by
В интернете появилась фотография, которая может свидетельствовать о неумелом обращении украинского снайпера с оружием или просто о несчастном случае. На снимке,
При этом утверждается, что оружие порвалось в результате попытки выстрелить из нее пулеметным патроном. Теоретически выстрел мог быть произведен или вследствие нехватки «родных» для винтовки патронов 12,7×99 mm NATO и попытки заменить их советским крупнокалиберным 12,7×108 мм, или в экспериментальных целях, чтобы выяснить, можно ли стрелять этим боеприпасом.
С другой стороны, трудно представить, насколько легко можно зарядить американскую Barrett M82 патроном 12,7×108. А дульная энергия патрона NATO, несмотря на меньшую длину гильзы, не только сопоставима, но и превышает энергию советского патрона. Потому нельзя исключать, что авторы канала ошибаются, и поломка винтовки произошла по иной причине.
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Ствол Barrett M82 разошелся лепестками.
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