Украинский снайпер порвал американскую винтовку

Источник материала: Tut.by

В интернете появилась фотография, которая может свидетельствовать о неумелом обращении украинского снайпера с оружием или просто о несчастном случае. На снимке, появившемся в телеграм-канале «Военный осведомитель», видна крупнокалиберная снайперская винтовка Barrett M82 с разорванным стволом. У винтовки отвалился глушитель и сошки.



Фото: Военный осведомитель

При этом утверждается, что оружие порвалось в результате попытки выстрелить из нее пулеметным патроном. Теоретически выстрел мог быть произведен или вследствие нехватки «родных» для винтовки патронов 12,7×99 mm NATO и попытки заменить их советским крупнокалиберным 12,7×108 мм, или в экспериментальных целях, чтобы выяснить, можно ли стрелять этим боеприпасом.

С другой стороны, трудно представить, насколько легко можно зарядить американскую Barrett M82 патроном 12,7×108. А дульная энергия патрона NATO, несмотря на меньшую длину гильзы, не только сопоставима, но и превышает энергию советского патрона. Потому нельзя исключать, что авторы канала ошибаются, и поломка винтовки произошла по иной причине.