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Трамп прибыл с визитом в Великобританию: запланирована встреча с Елизаветой II и переговоры с Терезой Мэй
Источник материала: СТВ
Новости США. Президент США прибыл с государственным визитом в Великобританию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дональд Трамп встретится с королевой Елизаветой II, а также проведет переговоры с покидающей пост премьера Терезой Мэй.
Впрочем, ожидается, что визит пройдет на фоне массовых акций протеста. Во многих городах страны, включая Лондон и Манчестер, недовольные политикой американского лидера планируют провести марши, пикеты и митинги.
Поездка Трампа в Великобританию приурочена к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
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Трамп прибыл с визитом в Великобританию: запланирована встреча с Елизаветой II и переговоры с Терезой Мэй
Новости США. Президент США прибыл с государственным визитом в Великобританию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дональд Трамп встретится с королевой...
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