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Обвиняется в кражах из банкоматов: в Беларусь экстрадировали гражданку Молдовы, которую разыскивает Интерпол

03.06.2019 14:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гражданку Молдовы, которую разыскивает Интерпол, экстрадировали из Румынии в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она обвиняется в серии краж из банкоматов нашей страны.

Обвиняется в кражах из банкоматов: в Беларусь экстрадировали гражданку Молдовы, которую разыскивает Интерпол

Установлено, что в 2013 году фигурантка дела с подельниками из Молдовы промышляла в Орше, Гомеле и Минске. Они устанавливали на банкоматах скрытые видеокамеры и скиммеры – накладки на карто-приемники – а после копировали информацию с магнитных полос и ПИН-коды. Затем изготавливали поддельные карты и снимали с их помощью деньги.

Женщина находилась в розыске около трех лет и скрывалась в Евросоюзе. При пересечении границы ее задержали румынские пограничники. За совершенные преступления подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.

Обвиняется в кражах из банкоматов: в Беларусь экстрадировали гражданку Молдовы, которую разыскивает Интерпол

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Гражданку Молдовы, которую разыскивает Интерпол, экстрадировали из Румынии в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она...
 
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