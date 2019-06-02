|
Обвиняется в кражах из банкоматов: в Беларусь экстрадировали гражданку Молдовы, которую разыскивает Интерпол
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гражданку Молдовы, которую разыскивает Интерпол, экстрадировали из Румынии в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она обвиняется в серии краж из банкоматов нашей страны.
Установлено, что в 2013 году фигурантка дела с подельниками из Молдовы промышляла в Орше, Гомеле и Минске. Они устанавливали на банкоматах скрытые видеокамеры и скиммеры – накладки на карто-приемники – а после копировали информацию с магнитных полос и ПИН-коды. Затем изготавливали поддельные карты и снимали с их помощью деньги.
Женщина находилась в розыске около трех лет и скрывалась в Евросоюзе. При пересечении границы ее задержали румынские пограничники. За совершенные преступления подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвиняется в кражах из банкоматов: в Беларусь экстрадировали гражданку Молдовы, которую разыскивает Интерпол
Новости Беларуси. Гражданку Молдовы, которую разыскивает Интерпол, экстрадировали из Румынии в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)