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Беларусь и Словакия намерены активизировать сотрудничество в Вышеградской группе

03.06.2019 14:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Словакия намерены активизировать сотрудничество в Вышеградской группе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она объединяет четыре центрально-европейские страны.

Беларусь и Словакия намерены активизировать сотрудничество в Вышеградской группе

Беларусь и Словакия намерены активизировать сотрудничество в Вышеградской группе

Более тесное взаимодействие по этой линии гарантирует выход на зарубежный рынок наших товаров и услуг. Товарооборот между Беларусью и Словакией уже достиг более 200 миллионов долларов. Но есть перспективы, чтобы увеличить эту цифру.

Впрочем, белорусские и словацкие парламентарии сегодня, 3 июня, обсуждали не только торгово-экономические отношения. Гости заинтересованы активизировать контакты в сфере образования и здравоохранения. В частности, это касается взаимного признания вузовских дипломов. Не исключено, что в будущем стороны подпишут соответствующий меморандум.

Беларусь и Словакия намерены активизировать сотрудничество в Вышеградской группе

Беларусь и Словакия намерены активизировать сотрудничество в Вышеградской группе

Люди в материале: Владимир Андрейченко
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Словакия намерены активизировать сотрудничество в Вышеградской группе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она объединяет...
 
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