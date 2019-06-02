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В Браславском районе обнаружено тело пограничника

03.06.2019 14:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 июня около десяти утра в Браславском районе было обнаружено тело военнослужащего контрактной службы.  

Как сообщает Госпогранкомитет, 40-летний старший прапорщик служил в одном из подразделений Полоцкого погранотряда.  

Причины и обстоятельства трагедии выясняются.  

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Новости Беларуси. 3 июня около десяти утра в Браславском районе было обнаружено тело военнослужащего контрактной службы.   Как сообщает Госпогранкомитет,...
 
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