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В Браславском районе обнаружено тело пограничника
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 июня около десяти утра в Браславском районе было обнаружено тело военнослужащего контрактной службы.
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Причины и обстоятельства трагедии выясняются.
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Новости Беларуси. 3 июня около десяти утра в Браславском районе было обнаружено тело военнослужащего контрактной службы. Как сообщает Госпогранкомитет,...
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