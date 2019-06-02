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Дополнительные рейсы на трёх пригородных маршрутах ввёл Пинский автобусный парк

03.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Дополнительные рейсы на трёх пригородных маршрутах ввёл Пинский автобусный парк
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк» с 1 июня введены дополнительные рейсы на некоторых пригородных маршрутах:

  • на маршруте Пинск — Велятичи введены рейсы, отправлением в 13.07 – по вторникам, пятницам и субботам; в 20.30 – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
  • на маршруте Пинск — Малые Дворцы введены рейсы, отправлением в 20.30 по субботам.
  • на маршруте Пинск — Большой Холожин введены рейсы, отправлением в 11.30 по вторникам, четвергам и субботам.
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