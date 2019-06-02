|
Дополнительные рейсы на трёх пригородных маршрутах ввёл Пинский автобусный парк
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
Полесская правда
>
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк» с 1 июня введены дополнительные рейсы на некоторых пригородных маршрутах:
- на маршруте Пинск — Велятичи введены рейсы, отправлением в 13.07 – по вторникам, пятницам и субботам; в 20.30 – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
- на маршруте Пинск — Малые Дворцы введены рейсы, отправлением в 20.30 по субботам.
- на маршруте Пинск — Большой Холожин введены рейсы, отправлением в 11.30 по вторникам, четвергам и субботам.
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!
-
«Нужно ли пить аспирин после 35 лет?» Врачи ответили на вопросы о давлении
17:12, Tut.by
-
Глава Беллегпрома: Будем изучать вопрос секонд-хенда, чтобы эта динамика не продолжалась
20:27, Tut.by
-
18:57, Tribuna.com
-
«Если бы не трагедия». История жизни убитого в Америке белоруса
18:04, Tut.by
-
Видео: в Березе мужчина висел на балконе пятого этажа и сорвался
18:58, Виртуальный Брест
-
"Выпускник-2019". Одиннадцатиклассники района разделили радость и предвкушение нового этапа жизни
19:28, Ивьевский край
-
Аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ, собрал за ночь более 2,5 млн подписчиков и был взломан
19:44, Tribuna.com
-
«Предложение от Dana Holdings уникальное»: как работает 10-летняя рассрочка на квартиры от застройщика
20:23, СТВ
-
Здесь можно станцевать на балу и пожить в старинной спальне: что нужно знать туристу, отправляясь в Мирский замок
22:10, СТВ
-
Механизированная колонна на параде будет в основном состоять из новых и модернизированных образцов техники
17:27, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|