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С начала весны в горпоселке и районе активно ведутся работы по благоустройству

03.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

С начала весны в горпоселке и районе активно ведутся работы по благоустройству

Покраской заборов заняты Е. Ч. Корницкая и Е. К. Мишуто

Всегда важно, чтобы благоустройство родного края и наведение порядка на земле не оставалось делом только ответственных структур, а было приоритетом всего населения в целом. Уже с начала весны в горпоселке и районе активно ведутся работы по благоустройству, наведению порядка на земле. И это лишь часть большого общего дела.

Местные жители с удовольствием отмечают, что Шарковщина с каждым годом становится все краше. Стараниями жителей, трудовых коллективов благоустраиваются улицы, парки, появляются зеленые насаждения, сносятся пустующие дома, вывозится мусор. Становится чище, просторнее, аккуратней.

К примеру, 22 мая на улице Георгия Скорины горпоселка сезонные работницы УКП ЖКХ Елена Корницкая и Елена Мишуто занимались покраской заборов.

— Со 2 мая на улицах нашей любимой Шарковщины мы занимаемся покраской заборов, — улыбаясь, говорят мне женщины. — Так, нами выкрашен забор по улице Молодежной. Краску и кисти нам предоставляет жилищно-коммунальное хозяйство. Примерно 30—35 пролетов в день приобретают свежий и ухоженный вид. Приятно отметить, что местные жители, когда мы начинаем красить их забор, также начинают  заниматься благоустройством у себя на участке, помогают нам убрать шифер, битый кирпич и многое другое у собственного забора. А самое главное — помогают добрым словом и если нужно, принесут кружку воды в жаркий день. Перед покраской пролетов с них необходимо смыть пыль, грязь и старую краску. Кстати, этим и занимаются Дмитрий Ольсевич и Игорь Селезнев.

С начала весны в горпоселке и районе активно ведутся работы по благоустройству

Д. А. Ольсевич и И. О. Селезнев

У мужчин также хорошее настроение, и они рассказали, что в день у них уходит около 2 кубов воды, на примерно 70 пролетов забора. Кроме этого они поливают цветы, клумбы и цветники в Шарковщине.

Благоустройство — хороший повод беречь всё, что создается для людей, и прекрасный пример для юного поколения, как заботливо и бережно нужно относиться к месту, где ты живешь.

Елена АНАНИЧ.

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