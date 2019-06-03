Статистика: Уровень денежных доходов населения

Источник материала: Клiч Радзiмы

Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) населения Витебской области в I квартале 2019 года составили 105,7 процента к уровню 1 квартала 2018 года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 59,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 6,6%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 29,6%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,6 процента.