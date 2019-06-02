«Волковысские непоседы» прославляют наш любимый город

Источник материала: Новости Волковыска

Образцовый ансамбль эстрадного танца «Волковысские непоседы», под руководством Александра Мельникова, 2 июня 2019 года принял участие в V открытом региональном фестивале-конкурсе хореографического искусства «Танцевальная круговерть», который проходил в агрогородке Вертилишки Гродненской области, и стал обладателем главного приза конкурса в области хореографического искусства с вручением сертификата, большого кубка и подарка.

Главным судьей конкурса была профессор кафедры хореографии УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств», заслуженный хореограф Республики Беларусь Светлана Вячеславовна Гутковская. Очередная победа коллектива "Волковысские непоседы" говорит о том, что ребята своим старанием и мастерством прославляют наш любимый город и высоко держат марку. Атмосфера на фестивале-конкурсе царила очень дружелюбная, и это говорит о прекрасной подготовке и организации мероприятия.

Фото ГДК









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