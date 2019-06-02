«Чобаты» на фестивале самодеятельного творчества «Добрыя суседзі»

Источник материала: Новости Волковыска

1 июня, в Международный День детства, образцовая фольклорная группа «Чобаты» приняла участие в открытом фестивале самодеятельного творчества «Добрыя суседзі», который проходил в живописном месте «Царская поляна».

Фестиваль 3-й год подряд проходит в Государственном природоохранном учреждении «Национальный парк «Беловежская пуща» аг. Каменюки. Коллектив «Чобаты» покорил сердца зрителей своим колоритным и ярким выступлением, а настоящие ценители фольклора заинтересовались традиционными костюмами, в которых были одеты наши дети. По окончанию фестиваля участники коллектива посетили Беловежскую пущу и с особым интересом наблюдали за животными, которые находились в вольерах. Прекрасная и тееплая погода способствовала хорошему настроению и оставила добрые впечатления от поездки, сообщает сайт ГДК.





















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