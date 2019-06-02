1 июня, в Международный День детства, образцовая фольклорная группа «Чобаты» приняла участие в открытом фестивале самодеятельного творчества «Добрыя суседзі», который проходил в живописном месте «Царская поляна».

Фестиваль 3-й год подряд проходит в Государственном природоохранном учреждении «Национальный парк «Беловежская пуща» аг. Каменюки. Коллектив «Чобаты» покорил сердца зрителей своим колоритным и ярким выступлением, а настоящие ценители фольклора заинтересовались традиционными костюмами, в которых были одеты наши дети. По окончанию фестиваля участники коллектива посетили Беловежскую пущу и с особым интересом наблюдали за животными, которые находились в вольерах. Прекрасная и тееплая погода способствовала хорошему настроению и оставила добрые впечатления от поездки, сообщает сайт ГДК.

«Чобаты» на фестивале самодеятельного творчества «Добрыя суседзі»

«Чобаты» на фестивале самодеятельного творчества «Добрыя суседзі»

«Чобаты» на фестивале самодеятельного творчества «Добрыя суседзі»

«Чобаты» на фестивале самодеятельного творчества «Добрыя суседзі»

«Чобаты» на фестивале самодеятельного творчества «Добрыя суседзі»

 

 

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