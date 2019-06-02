По следам доброго праздника в первый день цветного лета

Источник материала: Ивьевский край

Лето началось с праздника, да еще и не с одного. Так, 1 июня, в Беларуси и мире отметили Международный день защиты детей и Всемирный день родителей. Наш город не стал исключением.





В этот солнечный день горожане вышли на прогулку со своими чадами, чтобы поучаствовать в празднике «Веселая страна». Городская набережная собрала многих маленьких ивьевчан и их родителей на торжество.

Открыл мероприятие и поприветствовал всех участников председатель районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько. Ценными подарками от отдела образования Ивьевского райисполкома были награждены 30-ть учащихся учреждений образования района.





Одна из самых веселых и интересных частей праздника – детская поздравительная программа «Страна приключений». Работники Ивьевского районного центра творчества детей и молодежи организовали чилаут-зону «Территория детства», в рамках которой прошли следующие мероприятия: фейс-арт «Краски лета», конкурс на самый большой мыльный пузырь, мастер-класс «Творчество без границ», уголок селфи «Улыбки детства». Маленькие гости мероприятия По-достоинству оценили развлекательную программу, о чем говорили их лучезарные улыбки.





Кроме того, все присутствующие, смогли принять участие в конкурсе детского рисунка на асфальте «Раскрась лето разноцветными красками», отдохнули на игровой площадке «Проведи время с пользой», организованной сотрудниками Ивьевского РОЧС, испытали удачу в беспроигрышной лотерее «Таланты без границ». Не только детишки, но и взрослые участвовали в мастер-классе по соломоплетению.





Для гостей праздника было организовано интерактивное представление с ростовыми куклами творческого коллектива «Белорусский игровой театр ростовых кукол «Doolls4All» Дятловского районного центра культуры и народного творчества.

Наиболее задорных малышей выявила спортивно-развлекательная программа «Веселые старты», во время которой ребята с удовольствием состязались в разных видах игр и эстафет.

Во время проведения конкурсно-игровой программы районного центра творчества детей и молодежи, на площадках «Аквариум Фортуны» и «Скамейка желаний» каждый смог написать свое самое заветное желание, а комплексный игровой аттракцион «Волшебный город» никого не оставил равнодушным.





Выставки Ивьевского музея национальных культур «По следам Гарри Поттера», демонстрации аварийно-спасательной техники и оборудования, эстафета Ивьевского РОЧС «Я бы в спасатели пошел», детская дискотека на открытом воздухе «Веселья час» – все это позволило ребятам в полной мере ощутить вкус праздника, который был организован специально для них.

Ярким и оригинальным завершением мероприятия стал запуск «сундучка детских желаний». Он, наполненный детскими желаниями, на воздушных шарах улетел в голубое небо.

П. КЁЛЕР.