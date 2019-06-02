В ЖКХ рассказали, какие минские «цари-балконы» согласованы, а на какие у них нет документов

Источник материала: Tut.by

После публикации фоторепортажа о необычных минских «балконах-скворечниках» , в редакцию пришло письмо от КУП «ЖКХ» Первомайского района. В нем сообщается, на какие пристройки есть официальное разрешение, а на какие у эксплуатирующих организаций документов нет.

В письме за подписью директора предприятия говорится, что строительный проект на устройство нового балкона по Независимости, 78, согласован решением Минского городского исполнительного комитета от 27 сентября 2012 года.





Пристройка на первом этаже жилого дома № 76а по проспекту Независимости тоже строилась на законных основаниях в 2000 году согласно решению администрации Первомайского района Минска от 09.09.1997года.





Что касается пристроенных помещений на первых этажах домов 1, 3, 7, 9, 10, 12 по улице Пономарева специалистами ЖЭУ № 1 Первомайского района отправлены предупреждения их владельцам — они должны предоставить правоустанавливающие документы на пристроенные балконы на первых этажах.

























Фото: Глеб Малофеев

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