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В ЖКХ рассказали, какие минские «цари-балконы» согласованы, а на какие у них нет документов
Источник материала: Tut.by
После публикации
В письме за подписью директора предприятия говорится, что строительный проект на устройство нового балкона по Независимости, 78, согласован решением Минского городского исполнительного комитета от 27 сентября 2012 года.
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После публикации фоторепортажа о необычных минских «балконах-скворечниках» в редакцию пришло письмо от КУП «ЖКХ» Первомайского района
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