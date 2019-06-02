ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Европейские забеги» #velcombegom преодолели треть пути

03.06.2019 14:58 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Европейские забеги» #velcombegom преодолели треть пути
velcom

«Европейские забеги» #velcombegom преодолели треть пути: десятки городов, тысячи километров и большой вклад марафонцев.

Вместе с путешествием эстафеты «Пламя мира» в Беларуси продолжаются «Европейские забеги» #velcombegom – большой благотворительный проект в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями. В этом году акция стала настоящей пара-составляющей II Европейских игр. За 50 дней его проведения с 12 мая по 30 июня участникам предстоит пробежать рекордные 200 000 километров в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями. Общая сумма благотворительной помощи от компании velcom | A1 составит также рекордные 200 000 рублей.

Свои километры в копилку «Европейских забегов» уже добавили тысячи небезразличных жителей нашей страны, среди которых известные спортсмены и медиаперсоны. Большой вклад в общий зачет юбилейной акции #velcombegom внесли участники марафона «Налибоки», который прошел в самом сердце Налибокской пущи. Общая сумма всех индивидуальных дистанций, в которых приняли участие бегуны-участники 11-го марафона «Налибоки» 25 и 26 мая, составила более 15 000 километров!

Чтобы помочь детям, достаточно до 30 июня выходить на пробежки и делиться результатами своих пробежек в соцсетях с хэштегами #velcombegom, #A1 и #brightteam. Благотворительную помощь по итогам акции «Европейские забеги» получат Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и Гомельский областной центр олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта.

Акция «Европейские забеги» проводится компанией velcom | A1 в партнерстве с фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года» при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Паралимпийского комитета Республики Беларусь. Присоединиться к ней могут все жители нашей страны и белорусы за рубежом, а также спортсмены, члены иностранных делегаций, болельщики и гости из стран-участниц II Европейских игр. Особенностью «Европейских забегов» станет то, что в общую копилку беговых километров будет включена дистанция эстафеты «Пламя мира», а также результаты всех легкоатлетических дистанций в рамках II Европейских игр.

«Европейские забеги» #velcombegom в этом году посетят каждый регион нашей страны вместе с этапами эстафеты «Пламя мира»: 12 мая состоялся старт в Брестской области, 18 мая эстафета начала свое движение в Гродненском регионе, а с 24 мая – в Витебской. В Могилевской области эстафета стартовала 30 мая, в Гомельской – 5 июня, а завершит программу массовых беговых мероприятий в рамках «Европейских забегов» Большой символический забег, который пройдет 20 июня в Парке Победы в Минске.

Принять участие в Большом символическом забеге смогут самые активные участники проекта #velcombegom – те, кто пробежит самое большое количество километров в помощь детям, а также те, кто зафиксирует на своих страничках в социальных сетях самое большое количество проведенных индивидуальных забегов. Самые активные участники получат персональные приглашения на мероприятие 20 июня в Минске.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За 50 дней с 12 мая по 30 июня участникам предстоит пробежать рекордные 200 000 километров в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями.
 
Новости дня
Новости разные
 
Горецкие гимназисты – в парламенте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика