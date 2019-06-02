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Ушёл из зала суда и с концами: украинцы задержали белоруса по запросу Интерпола и упустили

03.06.2019 14:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Белорусскому партизану" стали известны подробности криминальных приключений минчанина, которого разыскивала Франция за преступления, связанные с наркотиками. Теперь к его розыску подключилась и Украина.

Ушёл из зала суда и с концами: украинцы задержали белоруса по запросу Интерпола и упустили
Напомним, в начале апреля украинские пограничники в пункте пропуска «Доманово» задержали гражданина Беларуси. Мужчина не прошел паспортный контроль ,так как находился в международном розыске по линии Интерпола за совершенное во Франции преступление, связанное с наркотиками. Задержанным оказался минчанин, работающий тренером в одном из столичных физкультурно-оздоровительных центров.  

Как стало известно «Белорусскому партизану», в октябре 2017 года апелляционный суд города Бордо приговорил белоруса к 3 годам лишения свободы. Однако привести приговор в исполнение не смогли: осужденный скрылся. В последние годы он жил в Минске, где в одном из ФОЦ работал тренером по тайскому боксу. По нашим сведениям, речь идет о Николае А., в прошлом он боксер, выпускник Белорусского университета физкультуры.

Поездка в Украину обернулась для Николая перспективой вернуться во Францию в наручниках. 8 апреля по ходатайству прокурора следственный судья Ратнивского районного суда Волынской области постановил применить в отношении тренера временный арест на 40 суток. 

Мужчину взяли под стражу и поместили в Луцкий следственный изолятор. Однако прокуратура усмотрела в решении райсуда нарушения закона и обжаловала его в Луцком горрайонном суде. На заседание, которое было назначено на 15 мая, привезли и минчанина. Здесь-то и случилось самое необъяснимое. 



Пока судья находился в совещательной комнате, раздумывая над ходатайством прокурора, Николай, судя по всему, остался без присмотра и принял решение воспользоваться случаем.

«При рассмотрении ходатайства, по неизвестным для суда причинам покинул зал судебного заседания, здание суда и скрылся в неизвестном направлении», -- такая формулировка затем появилась в судебном решении. 

После исчезновения минчанина прокуратура обратилась в суд с ходатайством объявить беглеца в розыск.  Не исключено, что мужчина нашел способ вернуться на родину. Дома ему ничего не грозит, по общемировой практике Беларусь, как и все другие страны, своих граждан не выдает.


У Франции к белорусскому тренеру были довольно серьезные претензии


Минчанин получил свой срок, как сообщается в сопроводительном письме Интерпола, за то, что «в городе Вирсак Французской Республики и за рубежом, в частности, в Королевстве Испания, с 01.01.2013 г. по 22.12.2013 г. принимал участие в организованной транснациональной преступной структуре, состоящей из русскоязычных лиц, занятых под прикрытием операций с недвижимостью широкомасштабным отмыванием денежных средств, частично полученных в результате совершения нарушения законодательства о наркотических веществах».

Минчанин, как отмечается в документе, был «привлечен преступной структурой в качестве охранника-сопровождающего для перевозки денежных средств на регулярной основе». 

Дополнительно сообщается, что он в декабре 2013 года перевозил 620 тыс. евро, которые, как установили эксперты, были «загрязнены кокаином». 

Каким образом белорусу удалось скрыться от французского правосудия, не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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"Белорусскому партизану" стали известны подробности криминальных приключений минчанина, которого разыскивала Франция за преступления, связанные с наркотиками....
 
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