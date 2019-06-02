ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не долго музыка играла: белорусский рубль сдался

03.06.2019 14:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский рубль на первых летних торгах БВФБ уступил доллару, евро и российскому рублю. Валютная корзина выросла на 0,19%. Правда, по итогам мая валютная корзина потеряла в цене 1,16%.

Курс доллара вырос на 0,0021 BYN до 2,1010 BYN/USD. Это максимальный уровень за прошедшие три с половиной недели. Напомним, что месяц май американская валюта завершила с минусом — 0,0068 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0090 рубля до 2,3474 BYN/EUR до максимума почти за 3 недели (20 дней). За прошедший месяц европейская валюта подешевела на 0,0186 BYN (−0,79%), а с начала года курс евро обвалился на 0,1350 рубля (−5,46%).

Курс российского рубля вырос на 0,0043 рубля до 3,2116 BYN/100 RUB. Ещё в пятницу рубль РФ был на минимуме с середины января 2019 года.


Россия

Банк России продолжил девальвировать российский рубль. Так, курс доллара на завтра вырос на 17 копеек до 65,5547 российских рублей, а официальный курс евро подорожал на 37 копеек до 73,2180 российских рублей.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль на первых летних торгах БВФБ уступил доллару, евро и российскому рублю. Валютная корзина выросла на 0,19%. Правда, по итогам мая валютная корзина...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жаркая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика