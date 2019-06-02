Универсал Lada Granta Cross: известны цены и комплектации

Источник материала: Tut.by

Еще в мае «АвтоВАЗ» объявил о том, что начал отправку дилерам первой партии Lada Granta Cross, а сегодня завод поделился информацией о доступных комплектациях и стоимости универсала.





На «АвтоВАЗе» говорят о шести различных вариантах исполнения Granta Cross, включая, собственно, комплектации и различные комбинации двигателей и трансмиссий. В России цены на приподнятую Granta начинаются от 554 900 рублей (8460 долларов по текущему курсу) за базовую комплектацию Classic c 1,6-литровым двигателем мощностью 87 л.с. и механической коробкой. Оснащение стартовой версии включает подушку безопасности водителя, кондиционер, атермальную тонировку стекол, электропривод и обогрев наружных зеркал и аудиоподготовку.





Granta Cross в комплектации Comfort предлагает выбор из трех вариантов связки двигатель/коробка передач. Автомобиль с 87-сильным мотором и «механикой» стоит от 577 900 рублей (около 8800 долларов), версия со 106-сильным мотором и «механикой» оценена в 592 900 рублей (чуть больше 9000 долларов), а стоимость универсала с тем же двигателем и «роботом» стартует от 617 900 рублей (9420 долларов по текущему курсу). В списке оснащения комплектации Comfort — обогрев передних сидений, аудиосистема с 4 динамиками, подушка безопасности переднего пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителем усилия, центральный замок и штатная сигнализация.





Наконец, автомобиль в максимально оснащенной комплектации Luxe можно приобрести по цене от 618 900 рублей (9440 долларов, 106-сильный двигатель и «механика») или от 643 900 рублей (9820 долларов) за версию с «роботом». Список стандартного оборудования Luxe-версии дополнен противотуманками, обогревом лобового стекла, круиз-контролем с функцией ограничителя скорости, парктроником, датчиками дождя и света и задними электростеклоподъемниками. На всех Granta Cross имеется пакет шумоизоляции, включая мягкие подкрылки в арках колес из специального материала, который не впитывает влагу.

Официальный старт продаж Lada Granta Cross в соседней стране назначен на 12 июня.