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7 июня «Белпочта» проведет День посткроссера
03.06.2019 15:18 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
7 июня 2019 года во всех отделениях почтовой связи республики пройдет День посткроссера, сообщает пресс-служба
Так, в течение всего дня при единовременной отправке 10 и более международных простых почтовых карточек каждый клиент получит скидку 10% на их пересылку.
Postcrossing (посткроссинг) — популярный международный online-проект по обмену почтовыми карточками и марками, хобби, которое объединяет людей из разных уголков планеты. Беларусь вступила в движение посткроссинга в 2008 году. С тех пор тысячи открыток ежедневно разлетаются из нашей страны по всему миру. Ведь электронное письмо никогда не сравнится с яркой открыткой и посланием, написанным от руки.
Чтобы стать посткроссером, необходимо зарегистрироваться на сайте
РУП «Белпочта» активно поддерживает движение посткроссинг. С 2009 года изготовлены более 500 сюжетов почтовых карточек на различную тематику.
К слову, аналогичные акции в этом году «Белпочта» планирует провести 6 сентября и 6 декабря.
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Так, в течение всего дня при единовременной отправке 10 и более международных простых почтовых карточек каждый клиент получит скидку 10% на их пересылку.
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