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7 июня «Белпочта» проведет День посткроссера

03.06.2019 15:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

7 июня «Белпочта» проведет День посткроссера
Фото из открытых источников

7 июня 2019 года во всех отделениях почтовой связи республики пройдет День посткроссера, сообщает пресс-служба РУП "Белпочта".

Так, в течение всего дня при единовременной отправке 10 и более международных простых почтовых карточек каждый клиент получит скидку 10% на их пересылку.

Postcrossing (посткроссинг) — популярный международный online-проект по обмену почтовыми карточками и марками, хобби, которое объединяет людей из разных уголков планеты. Беларусь вступила в движение посткроссинга в 2008 году. С тех пор тысячи открыток ежедневно разлетаются из нашей страны по всему миру. Ведь электронное письмо никогда не сравнится с яркой открыткой и посланием, написанным от руки.

Чтобы стать посткроссером, необходимо зарегистрироваться на сайте www.postcrossing.com, указав свой домашний адрес и краткую информацию о себе (увлечения, пожелания, какие открытки вам нравятся, что хотите узнать о другой стране), и отправить открытки пяти жителям разных стран, адреса которых предложит система сайта. Через некоторое время вы обнаружите в почтовом ящике красочные открытки со всего мира.

РУП «Белпочта» активно поддерживает движение посткроссинг. С 2009 года изготовлены более 500 сюжетов почтовых карточек на различную тематику.

К слову, аналогичные акции в этом году «Белпочта» планирует провести 6 сентября и 6 декабря.

 
 
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Так, в течение всего дня при единовременной отправке 10 и более международных простых почтовых карточек каждый клиент получит скидку 10% на их пересылку.
 
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