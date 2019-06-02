Две путевки в Швецию: в Беларуси впервые состоялись соревнования операторов строительной техники

Источник материала: Новости Дзержинска

В первый день лета в историческом центре Минска состоялись соревнования Клуба операторов строительной техники.

Впервые в Беларуси компания «СпецЕвроТех», эксклюзивный дилер строительной техники Volvo (CE) в РБ, собрала машинистов со всей страны для выявления лучшего в национальном отборе. Победитель и серебряный призер осенью отправятся в Швецию представлять Беларусь в гранд-финале.

Первые соревнование Европейского Клуба операторов прошли в далеком 1998 году в немецком Нюрнберге. Спустя 20 лет, европейские традиции пришли и в Беларусь. В рамках Дня Швеции на первые в истории страны соревнования Клуба операторов строительной техники зарегистрировалось более 80 человек.













«Идея создания Клуба операторов в Беларуси прорабатывалась на протяжении нескольких лет. Операторский клуб – это следующий этап нашего роста и взаимоотношений с компанией Volvo» – подчеркнул Сергей Манчукевич, директор компании «СпецЕвроТех».

Гости, посетившие 1 июня Верхний город, впервые увидели, на что способны «брутальные» машины. Соревнования Клуба операторов известны своими непростыми и захватывающими испытаниями, где победителем становится участник, который за минимальное время выполнит предлагаемые задания без ошибок.

«В первом этапе соревнований участники из брусьев собирают башню, на которую потом ставят ведро с водой, необходимо сделать все, чтобы не разлить – рассказывает маркетолог компании «СпецЕвроТех» Елена Носевич. – В финале участники с помощью «пальца» сбивают с конусов теннисные мячики. Победители выбираются по лучшему времени и по меньшему количеству ошибок».













Справиться с невыполнимыми заданиями смогли не все. Пройти во второй раунд, не пролив ни капли воды и разгромить всех невероятной точностью в финале, удалось лишь одному участнику – представлять Беларусь в шведском городе Эскильстуна будет Александр Мороз. Вторым участником от нашей страны в европейском финале стал серебряный призёр турнира – Эдуард Жук.

Организаторам удалось сделать соревнования интересными не только для участников, но и для минчан. В качестве поддержки, на площадке присутствовали друзья и семьи конкурсантов. Организаторы обещают, что турнир в данном формате станет доброй традиций. В этом году мероприятие поддержало Посольство Швеции. Посол Швеции – госпожа Кристина Юханнесон также рада появлению новых традиций в Беларуси:

«Дни Швеции – семейный праздник, на соревнованиях я вижу женщин с детьми, которые поддерживают своих мужей и отцов – это прекрасное начало всего праздника. Что же касается Клуба операторов, подобные инициативы способствуют развитию отношений между компаниями и странами. Компания Volvo (CE) хорошо представлена на белорусском рынке, благодаря таким турнирам, торговля между нашими страна будет еще лучше».





















