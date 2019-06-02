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«Юность» групповой этап Лиги чемпионов начнет дома. Расписание игр

03.06.2019 15:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стало известно расписание матчей «Юности» на групповом этапе Лиги чемпионов, передает сайт федерации хоккея. Минчане по результатам жеребьевки попали в группу «D», где сыграют с чешским «Тршинецем», швейцарской «Лозанной» и финскими «Пеликанс».


Фото: TUT.BY

На предварительном раунде чемпионы Беларуси проведут шесть матчей — по одному дома и в гостях с каждым из соперников. Для выхода в плей-офф «Юности» необходимо занять одно из первых двух мест.

Подопечные Михаила Захарова начнут турнир домашними встречами с «Лозанной» и «Тршинецем».

Расписание матчей «Юности» в группе «D» (время начала — белорусское):

30 августа (пятница):

19:00. «Юность» — «Лозанна»

1 сентября (воскресенье):

17:00. «Юность» — «Тршинец»

6 сентября (пятница):

20:45. «Лозанна» — «Юность»

8 сентября (воскресенье):

18:00. «Тршинец» — «Юность»

9 октября (среда):

19:00. «Пеликанс» — «Юность»

15 октября (вторник):

19:00. «Юность» — «Пеликанс»


Напомним, и. о. председателя «Юности» Алексей Торбин заявил, что команда будет стараться выйти из группы.

— Матчи будут достаточно интересными. И для нас они станут историческими, потому что никогда раньше с этими клубами мы не встречались.

 
 
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Никогда раньше с этими клубами «Юность» не встречалась.
 
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