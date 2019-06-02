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«Юность» групповой этап Лиги чемпионов начнет дома. Расписание игр
Источник материала: Tut.by
Стало известно расписание матчей «Юности» на групповом этапе Лиги чемпионов, передает
На предварительном раунде чемпионы Беларуси проведут шесть матчей — по одному дома и в гостях с каждым из соперников. Для выхода в плей-офф «Юности» необходимо занять одно из первых двух мест.
Подопечные Михаила Захарова начнут турнир домашними встречами с «Лозанной» и «Тршинецем».
Расписание матчей «Юности» в группе «D» (время начала — белорусское):
30 августа (пятница):
19:00. «Юность» — «Лозанна»
1 сентября (воскресенье):
17:00. «Юность» — «Тршинец»
6 сентября (пятница):
20:45. «Лозанна» — «Юность»
8 сентября (воскресенье):
18:00. «Тршинец» — «Юность»
9 октября (среда):
19:00. «Пеликанс» — «Юность»
15 октября (вторник):
19:00. «Юность» — «Пеликанс»
Напомним, и. о. председателя «Юности» Алексей Торбин заявил, что команда будет стараться выйти из группы.
— Матчи будут достаточно интересными. И для нас они станут историческими, потому что никогда раньше с этими клубами мы не встречались.
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Никогда раньше с этими клубами «Юность» не встречалась.
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