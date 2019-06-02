Распределение таможенных пошлин по принципу потребления будет внедрено в ЕАЭС до конца года

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фото: finobzor.ru

Новая методика распределения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС может заработать до конца нынешнего года.

Об этом сообщил сегодня министр ЕЭК по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков, сообщает БЕЛТА .

Речь идет о распределении ввозных таможенных пошлин по принципу потребления. "Не по растаможке товаров в конкретной стране, а именно по окончательному потреблению этих импортных товаров", - пояснил Тимур Жаксылыков.

Министр напомнил, что одним из принципов ЕАЭС является свободное движение товаров. "Эта свобода движения товаров была достигнута путем создания единой таможенной территории, ликвидации таможенных барьеров. Поскольку таможенного контроля нет и товар, который растаможен в одной стране, потом спокойно перемещается и потребляется в другой стране, мы приняли решение о том, что появляются какие-то определенные нормативы по распределению доходов от пошлин, которые будут впоследствии поступать в бюджеты стран", - сказал Тимур Жаксылыков.

По его словам, у всех сторон есть понимание, что самым справедливым принципом распределения пошлин является именно распределение по потреблению. В данный момент стороны решают «технические нюансы». "Решение будет принято до конца года", - пообещал министр.

При этом он добавил, что механизм уже работает: "Нам сказали поправить методику, внести предложения о возможном ее изменении либо сохранении и решить этот спорный вопрос так, чтобы это удовлетворяло всех».