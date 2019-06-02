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На ЦТ зарегистрировались почти 76,9 тыс. человек

03.06.2019 12:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На ЦТ зарегистрировались почти 76,9 тыс. человек
БЕЛТА

Больше всего абитуриентов зарегистрировались на ЦТ по русскому языку - почти 63 тыс. и по математике - более 42 тыс. Английский язык планируют сдавать более 26 тыс. человек. Число зарегистрировавшихся на биологию превысило 25 тыс. Пройти ЦТ по физике намерены почти 25 тыс. абитуриентов, рассказал Юрий Миксюк.

На ЦТ зарегистрировались почти 76,9 тыс. человек Минобразования определило нижнее пороговое значение отметок на ЦТ-2019

Первое ЦТ абитуриенты будут сдавать 11 июня по белорусскому языку. На 13 июня назначено тестирование по русскому языку. ЦТ по обществоведению пройдет 15 июня, по математике - 17 июня, по биологии - 19 июня. Тестирование по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) по графику Минобразования запланировано на 21 июня. Химию абитуриенты будут сдавать 23 июня, физику - 25-го, историю Беларуси - 27-го, географию - 29 июня. ЦТ по всемирной истории (новейшее время) состоится 1 июля.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни (6, 8, 10 июля) можно будет с 30 июня по 2 июля в БГУ. Здесь же пройдет тестирование.

Принимать документы вузы будут с 12 по 17 июля. И с 15 ноября по 5 декабря - на заочную форму в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля. Прием документов от граждан, решивших поступать на платную основу, которые не будут сдавать вступительные испытания непосредственно в самих вузах, - с 12 июля по 4 августа. А с 12 по 14 июля могут подавать документы выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности.

Внутренние вступительные испытания в вузах Беларуси пройдут с 18 по 26 июля, с 6 по 15 декабря - в учреждениях высшего образования сельскохозяйственного профиля. Сроки зачисления за счет средств бюджета - по 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе - по 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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На централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались 76 тыс. 888 человек. Они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам, сообщил директор...
 
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