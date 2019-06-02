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Сериал «Чернобыль» переведут на беларуский язык

03.06.2019 15:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сериал «Чернобыль» переведут на беларуский язык. В новой озвучке его можно будет увидеть сразу после выхода заключительного эпизода, то есть уже в начале июля.

Над беларуской озвучкой работают видеосервис Voka и Амедиа ТВ. Процесс уже начат, а пока в привычной версии «Чернобыль» доступен в разделе Amediateka.

О «Чернобыле» мы неоднократно рассказывали. Мини-сериал от HBO, признанный самым рейтинговым сериалом в истории, повествует о событиях сразу после аварии на Чернобыльской АЭС. Сценарий для проекта написал Крейг Мазин, который дал интервью, посвященное съемочному процессу, – и мы процитировали главное. Например, то, как художники «Чернобыля» брали костюмы у «Беларусьфильма», чтобы придать ленте большую аутентичность. Основные съемки проходили в локациях, близких к Чернобылю и территориально, и исторически: в Литве и Киеве.

А сегодня мы писали, как авторов «Чернобыля» заподозрили в плагиате. Зрители заметили, что монолог одного из героев подозрительно напоминает речь персонажа из популярной пьесы украинского драматурга Павла Арье. Причем сам Павел поначалу поддержал предположение, но после изменил тактику и заявил, что никого ни в чем не обвинял. Создатели сериала же все отрицают.

Читайте по теме: Сериал, который должны были снять в Беларуси. Почему «Чернобыль» нужно смотреть всем

 
 
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Сериал «Чернобыль» переведут на беларуский язык. В новой озвучке его можно будет увидеть сразу после выхода заключительного эпизода, то есть уже в начале июля. Над...
 
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