В Минске запустят первый скоростной трамвай. Его остановки сделают платными

Источник материала: KYKY

В Минске запустят первый скоростной трамвай, который соединит Сухарево с центром города. Остановки его маршрута сделают закрытого типа: чтобы туда попасть, придется заплатить. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Преимущество нового трамвая перед обычным заключается в том, что на некоторых участках скоростной движется в пять раз быстрее: 12 км/ч против 60 км/ч. Эксперты называют его аналогом наземного метро. Разработчики сделают трамвайные пути посреди улицы, чтобы обезопасить пешеходов. Это приведет к тому, что появятся подземные пешеходные переходы к каждой остановке, которые сделают платными. Схожая система работает в Австрии и Германии: чтобы пройти на посадочную площадку, пассажир оплачивает проезд, как в метро.

Первый маршрут пройдет по улице Шаранговича, пересекая улицы Академика Федорова, Лобанка, Горецкого, Тимошенко. Затем – по улицам Пономаренко и Харьковской, минуя перекресток с Берута. Здесь трамвай спустится в тоннель под транспортным кольцом и железнодорожными путями и выйдет к станции метро «Молодежная». Там создадут городской транспортно-пересадочный узел.

Фото обложки: minsknews.by.