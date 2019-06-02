Источник материала: Интерфакс

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон", задержанного за взятку свыше $20 тыс.

"Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - говорится в сообщении СК.

По данным следствия, 13 февраля текущего года мужчина на рабочем месте получил от руководителя другого столичного предприятия в качестве взятки более $20 тыс. за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию. Кроме того, в ходе расследования установлено, что в декабре 2018 года обвиняемый путем вымогательства получил от директора частного предприятия в качестве взятки более Br8 тыс.

Получение незаконного вознаграждения в обоих случаях осуществлялось при пособничестве начальника службы безопасности и охраны завода.

"Действия бывшего гендиректора квалифицированы по статье "получение взятки в особо крупном размере" Уголовного кодекса. Также начальнику службы безопасности и охраны общества предъявлено обвинение в пособничестве в получении взятки, в особо крупном размере", - проинформировали СК.

К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

ОАО "Приборостроительный завод Оптрон" специализируется на разработке и изготовлении высокотехнологичной инновационной продукции в области механики и мехатроники, изделий для предприятий агропромышленного комплекса, пожарного оборудования и персонального электрического транспорта. Находится в ведении НАН Беларуси.