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Альфа-Банк бесплатно прокачает карточки других банков

03.06.2019 14:49 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Альфа-Банк бесплатно прокачает карточки других банков
Альфа-Банк бесплатно «прокачает» карточки других банков

Поменять карточки можно до 15 июля по всей стране. Взамен старого «пластика» получаете новый – с бесплатным выпуском и обслуживанием. Можно даже не расставаться со старой карточкой. Единственное, нужен минимальный остаток на счете. Для «голдовой» карточки он составляет 200 рублей, 100 долларов или евро.

По трейд-ин принимают карточки двух платежных систем. Так, можно нести классические Mastercard Standard, Maestro, Visa Electron и Classic. Взамен выдают премиальные Visa Gold и Mastercard Gold. А вот за «золотые» карточки, равно как и за Mastercard World, причитается уже Visa Platinum.

 
 
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В Беларуси появился карточный трейд-ин.
 
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