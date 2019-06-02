Источник материала: Myfin



Альфа-Банк бесплатно «прокачает» карточки других банков

Поменять карточки можно до 15 июля по всей стране. Взамен старого «пластика» получаете новый – с бесплатным выпуском и обслуживанием. Можно даже не расставаться со старой карточкой. Единственное, нужен минимальный остаток на счете. Для «голдовой» карточки он составляет 200 рублей, 100 долларов или евро.

По трейд-ин принимают карточки двух платежных систем. Так, можно нести классические Mastercard Standard, Maestro, Visa Electron и Classic. Взамен выдают премиальные Visa Gold и Mastercard Gold. А вот за «золотые» карточки, равно как и за Mastercard World, причитается уже Visa Platinum.