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Две путевки в Швецию: первые соревнования операторов строительной техники прошли в Беларуси

03.06.2019 15:18 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Две путевки в Швецию: первые соревнования операторов строительной техники прошли в Беларуси
фото: Myfin.by

Первые соревнование Европейского Клуба операторов прошли в 1998 году в немецком Нюрнберге. Спустя 20 лет европейские традиции пришли и в Беларусь. В рамках Дня Швеции на первые в истории страны соревнования Клуба операторов строительной техники зарегистрировалось более 80 человек.

Две путевки в Швецию: первые соревнования операторов строительной техники прошли в Беларуси

 
 
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Клуб операторов в Беларуси при поддержке посольства Швеции провел соревнования экскаваторщиков.
 
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