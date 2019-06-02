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Две путевки в Швецию: первые соревнования операторов строительной техники прошли в Беларуси
Источник материала: Myfin
Первые соревнование Европейского Клуба операторов прошли в 1998 году в немецком Нюрнберге. Спустя 20 лет европейские традиции пришли и в Беларусь. В рамках Дня Швеции на первые в истории страны соревнования Клуба операторов строительной техники зарегистрировалось более 80 человек.
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Клуб операторов в Беларуси при поддержке посольства Швеции провел соревнования экскаваторщиков.
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