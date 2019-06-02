Две путевки в Швецию: первые соревнования операторов строительной техники прошли в Беларуси

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Первые соревнование Европейского Клуба операторов прошли в 1998 году в немецком Нюрнберге. Спустя 20 лет европейские традиции пришли и в Беларусь. В рамках Дня Швеции на первые в истории страны соревнования Клуба операторов строительной техники зарегистрировалось более 80 человек.