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1000 человек из 5 стран. В Минске прошел массовый диктант по белорусскому языку

03.06.2019 14:12 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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В Минске прошел массовый диктант по белорусскому языку

«Агульная дыктоўка» стартовала 1 июня в 12 часов по минскому времени в Национальной библиотеке Беларуси. Прямую трансляцию вел партнер проекта – канал «Культура» Белорусского радио. Таким образом, многие участники смогли написать диктант удаленно, присоединившись к прямому эфиру радиоканала.

Специально для диктанта популярный современный писатель Андрусь Горват, автор белорусского бестселлера “Радзіва “Прудок”, адаптировал фрагмент одного из своих произведений, чтобы участники могли по достоинству оценить богатство и самобытность белорусского языка.

Идею проекта поддержали и актеры Национального академического театра имени Янки Купалы, которые пришли поприветствовать участников «Агульнай дыктоўкі». В качестве «учителей» текст продиктовали солисты группы NaviBand, которые в своем творчестве активно популяризируют белорусский язык.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске провели массовый диктант по белорусскому языку.
 
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