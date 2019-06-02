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Соболенко и Мертенс вышли в 1/4 финала парного разряда на "Ролан Гаррос"
03.06.2019 15:44 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Сегодня в матче 1/8 финала белорусско-бельгийский дуэт обыграл американский тандем Дезире Кравчик / Джессика Пегула - 7:5, 6:2. В борьбе за попадание в полуфинал Арина Соболенко и Элизе Мертенс встретятся с украинкой Людмилой Киченок и Еленой Остапенко из Латвии.
Позже на корты "Ролан Гаррос" выйдут Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти, которые поспорят за выход в четвертьфинал с австралийско-китайской парой Саманта Стосур / Чжан Шуай.
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Сегодня в матче 1/8 финала белорусско-бельгийский дуэт обыграл американский тандем Дезире Кравчик / Джессика Пегула - 7:5, 6:2.
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