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«Ралли мира-2019»: в Минске наградили победителей этапа Международного марафона электромобилей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В белорусской столице наградили победителей этапа «Брест – Минск» Международного марафона электромобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нашу границу автоколонна пересекла накануне ночью. Участники «Ралли мира» посетили Брестскую крепость и Мирский замок, а в Минске заехали на полигон испытаний мобильных машин. Там автовладельцы познакомились с разработками белорусских ученых в области электротранспорта.
Электромобили, созданные в Объединенном институте машиностроения Национальной академии наук Беларуси, также стали неофициальными участниками марафона. Напомним, он стартовал 27 мая в Монте-Карло.
В целом, участникам предстоит преодолеть более 4 тысяч километров, чтобы обратить внимание мировой общественности на проблемы защиты окружающей среды.
Юри Тамм, главный организатор марафона «Ралли мира-2019», двукратный призер Олимпийских игр:
Очень большие перемены. На всех заправочных станциях есть возможность зарядиться. Все гости страны могут использовать эту возможность.
Сергей Поддубко, генеральный директор Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси:
Финиширует автопробег 6 июня в Санкт-Петербурге, где в этот день начнется Международный экономический форум.
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Новости Беларуси. В белорусской столице наградили победителей этапа «Брест – Минск» Международного марафона электромобилей, сообщили в программе Новости «24...
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