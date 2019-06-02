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«Ралли мира-2019»: в Минске наградили победителей этапа Международного марафона электромобилей

03.06.2019 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В белорусской столице наградили победителей этапа «Брест – Минск» Международного марафона электромобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ралли мира-2019»: в Минске наградили победителей этапа Международного марафона электромобилей

«Ралли мира-2019»: в Минске наградили победителей этапа Международного марафона электромобилей

Нашу границу автоколонна пересекла накануне ночью. Участники «Ралли мира» посетили Брестскую крепость и Мирский замок, а в Минске заехали на полигон испытаний мобильных машин. Там автовладельцы познакомились с разработками белорусских ученых в области электротранспорта.

Электромобили, созданные в Объединенном институте машиностроения Национальной академии наук Беларуси, также стали неофициальными участниками марафона. Напомним, он стартовал 27 мая в Монте-Карло.

«Ралли мира-2019»: в Минске наградили победителей этапа Международного марафона электромобилей

«Ралли мира-2019»: в Минске наградили победителей этапа Международного марафона электромобилей

«Ралли мира-2019»: в Минске наградили победителей этапа Международного марафона электромобилей

В целом, участникам предстоит преодолеть более 4 тысяч километров, чтобы обратить внимание мировой общественности на проблемы защиты окружающей среды.

«Ралли мира-2019»: в Минске наградили победителей этапа Международного марафона электромобилей

Юри Тамм, главный организатор марафона «Ралли мира-2019», двукратный призер Олимпийских игр:
Автотранспорт – один из самых больших загрязнителей окружающей среды в мире. В Беларуси делается очень много для того, чтобы переходить на электрический транспорт: общественный транспорт, машины граждан.

Очень большие перемены. На всех заправочных станциях есть возможность зарядиться. Все гости страны могут использовать эту возможность.

«Ралли мира-2019»: в Минске наградили победителей этапа Международного марафона электромобилей

Сергей Поддубко, генеральный директор Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси:
Перед вами два наших электромобиля, которые у нас созданы в институте. Мы разработали свои двигатели, инвертор, батарею и другие необходимые компоненты и можем, в принципе, электрифицировать любой транспорт. Особенно актуально с введением АЭС.

Финиширует автопробег 6 июня в Санкт-Петербурге, где в этот день начнется Международный экономический форум.

«Ралли мира-2019»: в Минске наградили победителей этапа Международного марафона электромобилей

«Ралли мира-2019»: в Минске наградили победителей этапа Международного марафона электромобилей

Люди в материале: Юри Тамм, Сергей Поддубко
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В белорусской столице наградили победителей этапа «Брест – Минск» Международного марафона электромобилей, сообщили в программе Новости «24...
 
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