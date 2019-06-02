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В Рогачёве Fiat сбил 11-летнего велосипедиста на пешеходном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 31 мая в полпятого вечера в Рогачёве 11-летний велосипедист попал под колёса автомобиля.
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В определённый момент машина сбила велосипедиста, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил травмы и был доставлен в медучреждение.
Весной 2019 года в Минске произошёл наезд на велосипедиста.
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Новости Беларуси. 31 мая в полпятого вечера в Рогачёве 11-летний велосипедист попал под колёса автомобиля. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 33-летняя...
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