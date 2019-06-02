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В Рогачёве Fiat сбил 11-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

03.06.2019 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 31 мая в полпятого вечера в Рогачёве 11-летний велосипедист попал под колёса автомобиля.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 33-летняя женщина на Fiat Punto двигалась по улице Богатырёва в направлении деревни Щибрин.  

В определённый момент машина сбила велосипедиста, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил травмы и был доставлен в медучреждение.  

Весной 2019 года в Минске произошёл наезд на велосипедиста. 

Пострадал 64-летний мужчина – здесь подробности.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 31 мая в полпятого вечера в Рогачёве 11-летний велосипедист попал под колёса автомобиля.   Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 33-летняя...
 
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