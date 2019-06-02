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Залог будущих успехов

03.06.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Растениеводство – отрасль капризная. Мало воды – почве плохо, много – ещё хуже. Поддерживать идеальный баланс влаги в ней – задача мелиоративных систем, которые требуют постоянного ухода. Эту важную работу выполняет УП «Кобринское предприятие мелиоративных систем».

Залог будущих успехов

 С начала года нашим предприятием было очищено от заиления 68 км мелиоративных каналов, от древесно-кустарниковой растительности – 110 км, отремонтировано 29 гидротехнических сооружений, — рассказывает директор УП «Кобринское ПМС» Василий Пивчик. – Выручка предприятия за 4 месяца составила 1 млн 98 тыс. рублей, что составляет 109% к аналогичному периоду прошлого года.

Не стоит на месте техническое перевооружение – предприятие планирует получить новый экскаватор «Hitachi» с удлинённым до 15 метров оборудованием, который позволит значительно повысить продуктивность работ в труднодоступных местах. Намечены и планы на ближайшее время – так, после окончания реконструкции системы «Тростяница» кобринские мелиораторы совместно с ПМК-52 будут осуществлять реконструкцию мелиоративной системы «Верховье Мухавца» на землях ОАО «Покровский» за средства республиканского бюджета. Параллельно осуществляются работы по техническому уходу за другими системами и сооружениями.

Залог успешной работы – слаженный профессиональный коллектив. За преданность своему делу заслужили уважение коллег тракторист Виктор Снитко, машинист бульдозера Анатолий Семенюк, машинист автокрана Владимир Байдук, машинист насосной станции Виктор Кулик (стаж работы на предприятии – 20 лет). Заслуженным авторитетом пользуются заведующий машинным двором Иван Терещук, прораб Сергей Шевелев, водитель Юрий Зозонюк, машинисты экскаватора Богдан Поникаревич и Антон Пономарёв, а также многие другие сотрудники.

Реконструкция мелиоративной системы «Тростяница» на землях ОАО «Радонежское», которая на данный момент является главным рабочим объектом для кобринских мелиораторов, началась в апреле. Здесь производятся работы по очистке  открытой сети, разравниванию кавальеров, вспашке и дискованию земель. Также ведётся строительство двух новых сооружений труб-регуляторов, укладка труб-переездов и устройство закрытой сети (дренажа). Общая площадь системы составляет 193 га. Предприятие держит хороший темп: в июле объект уже планируется сдать в эксплуатацию. Так шаг за шагом мелиораторы вносят свой вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли Кобринщины, а значит — и в благополучие всего нашего региона.

Дмитрий БЕЛОВ.

На снимке автора (слева направо): машинисты экскаватора Юрий Бенедисюк и Николай Кислюк, мастер Андрей Середович и прораб Сергей Шевелев обсуждают ход реконструкции мелиоративной системы «Тростяницы» на участке в Ходыничах.

 
 
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