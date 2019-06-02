Автомобили Geely Atlas пополнили автопарк II Европейских игр 2019 года

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

В понедельник, 3 июня, фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» и СЗАО «БЕЛДЖИ» провели торжественную церемонию передачи автомобилей Geely ATLAS для транспортного обеспечения II Европейских игр 2019 года.

СЗАО «БЕЛДЖИ», белорусско-китайское совместное предприятие по сборке автомобилей Geely, предоставило 10 автомобилей Geely ATLAS для транспортного обеспечения подготовки и проведения II Европейских игр. Автомобили были торжественно переданы фонду «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в присутствии гостей церемонии.

Принимая ключи, Аркадий Малеев, заместитель директора фонда «Дирекция

II Европейских игр 2019 года», отметил:

– Использование автомобилей белорусского производства логично как с точки зрения формирования странового имиджа, так и с точки зрения обеспечения комфорта наших иностранных гостей. Мы уже порядка трех месяцев используем Geely в своей операционной деятельности, и никаких нареканий по качеству их работы нет. Кроме того, автомобили будут использоваться в работе сервиса Games Taxi (Такси Игр), которым должны быть обеспечены клиентские группы по условиям контракта города-организатора и Европейских олимпийских комитетов.

Для использования сервиса разработчиком программно-технического блока

II Европейских игр – компанией Synesis Sport – было подготовлено специальное мобильное приложение, GamesTaxiBot.

По словам Аркадия Малеева, «Такси Игр может быть использовано аккредитованными участниками Игр только для перемещения между спортивными

и неспортивными объектами II Европейских игр. В магазин на такой машине съездить не удастся».

Геннадий Свидерский, и.о. директора СЗАО «БЕЛДЖИ», подчеркнул значимость причастности автоконцерна к предстоящему мультиспортивному форуму:

– II Европейские игры – главное мероприятие этого года, поэтому для нашего молодого предприятия выбор Дирекции в пользу автомобилей нашей марки одновременно почетен и очень ответственен. Само название – Geely – в переводе

с китайского означает «Счастье». Надеюсь, поездки гостей Игр на наших автомобилях станут не только комфортными, но и счастливыми.

Отметим, что автопарк «Такси Игр» будет сформирован из автомобилей Geely отечественной сборки. Всего при подготовке и проведении II Европейских игр задействовано более 300 автомобилей марки.

Справочно:

GameTaxiBot обеспечивает возможность получения обратной связи о статусе заявки и позволяет отслеживать ход ее выполнения. Установка программы может быть осуществлена как на мобильное устройство, так и на стационарный компьютер.

С помощью приложения клиенту станут доступны:

Заказ “Такси игр”;

Планирование, внесение изменений и отслеживание статуса планируемой поездки

Просмотр предыдущих поездок

Служба поддержки.

Для удобства клиентов в приложение предустановлен “Официальный список обслуживаемых объектов”.

После размещения заявки клиенту приходит оповещения о ходе изменения статусов заявки:

Подтверждение о том, что заявка принята в работу

Номер автомобиля назначенного на выполнение заявки

Оповещение о прибытии авто в место посадки

С помощью приложения клиенты смогут планировать и при необходимости вносить изменения в предстоящие и просматривать предыдущие поездки.