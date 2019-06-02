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Автомобили Geely Atlas пополнили автопарк II Европейских игр 2019 года
03.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
В понедельник, 3 июня, фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» и СЗАО «БЕЛДЖИ» провели торжественную церемонию передачи автомобилей Geely ATLAS для транспортного обеспечения II Европейских игр 2019 года.
СЗАО «БЕЛДЖИ», белорусско-китайское совместное предприятие по сборке автомобилей Geely, предоставило 10 автомобилей Geely ATLAS для транспортного обеспечения подготовки и проведения II Европейских игр. Автомобили были торжественно переданы фонду «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в присутствии гостей церемонии.
Принимая ключи, Аркадий Малеев, заместитель директора фонда «Дирекция
– Использование автомобилей белорусского производства логично как с точки зрения формирования странового имиджа, так и с точки зрения обеспечения комфорта наших иностранных гостей. Мы уже порядка трех месяцев используем Geely в своей операционной деятельности, и никаких нареканий по качеству их работы нет. Кроме того, автомобили будут использоваться в работе сервиса Games Taxi (Такси Игр), которым должны быть обеспечены клиентские группы по условиям контракта города-организатора и Европейских олимпийских комитетов.
Для использования сервиса разработчиком программно-технического блока
По словам Аркадия Малеева, «Такси Игр может быть использовано аккредитованными участниками Игр только для перемещения между спортивными
Геннадий Свидерский, и.о. директора СЗАО «БЕЛДЖИ», подчеркнул значимость причастности автоконцерна к предстоящему мультиспортивному форуму:
– II Европейские игры – главное мероприятие этого года, поэтому для нашего молодого предприятия выбор Дирекции в пользу автомобилей нашей марки одновременно почетен и очень ответственен. Само название – Geely – в переводе
Отметим, что автопарк «Такси Игр» будет сформирован из автомобилей Geely отечественной сборки. Всего при подготовке и проведении II Европейских игр задействовано более 300 автомобилей марки.
Справочно:
GameTaxiBot обеспечивает возможность получения обратной связи о статусе заявки и позволяет отслеживать ход ее выполнения. Установка программы может быть осуществлена как на мобильное устройство, так и на стационарный компьютер.
С помощью приложения клиенту станут доступны:
Для удобства клиентов в приложение предустановлен “Официальный список обслуживаемых объектов”.
После размещения заявки клиенту приходит оповещения о ходе изменения статусов заявки:
С помощью приложения клиенты смогут планировать и при необходимости вносить изменения в предстоящие и просматривать предыдущие поездки.
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> В понедельник, 3 июня, фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» и СЗАО «БЕЛДЖИ» провели торжественную церемонию передачи автомобилей Geely ATLAS для транспортного...
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