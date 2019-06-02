Американцы планируют научить оружие распознавать лица

Источник материала: Tut.by

Американские вооруженные силы в очередной раз пытаются заменить имеющиеся образцы стрелкового оружия на более продвинутые, с учетом всех современных технологий. Причем это будет не очередная модернизация и обвес «черной винтовки» М4А1, а нечто совершенно новое. Об этом пишет сайт Military.com.



Результат одной из прошлых попыток оснастить армию США ультрасовременным оружием — программы OIQW. В крупную серию комплекс не пошел. Фото: wikia.com

На сей раз Пентагон объявил конкурс под названием NGSW-FC (Next Generation Squad Weapon Fire Control — «Система управления огнем отряда нового поколения»). Новое оружие, согласно заявленным требованиям, должно повысить способность солдата быстро поражать цель размером с человека на расстоянии 600 метров и более. При этом необходимо сохранять способность вести ближний бой.

В ходе конкурса должны быть созданы два образца, которые заменят карабин M4A1 и ручной пулемет M249. Интересно, что оружие собираются разрабатывать не под широко распространенный боеприпас 5,56×45 мм NATO, а под перспективный патрон калибра 6,8 мм.

Создаваемые в ходе проекта образцы должны автоматически рассчитывать поправку при стрельбе, расстояние до цели, погодные условия. Возможно даже оснащение винтовки и пулемета продвинутым ПО, позволяющим распознавать лица. В перспективе это может сильно снизить потери от «огня по своим» (по-английски «friendly fire»).

Армия рассчитывает для начала получить 115 единиц оружия NGSW-FC и запчасти к ним.