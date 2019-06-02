С 5 по 8 июня в «Каменном Логе» будет затруднено движение транспорта

Источник материала: Tut.by

На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» с 5 по 8 июня возможны затруднения в движении. Об этом сообщили в Гродненской региональной таможне.



Фото: Ирина Малиновская, TUT.BY

Затруднения в движении транспортных средств, следующих как на въезд, так и на выезд, могут возникнуть из-за того, что в пункте пропуска будет производиться ремонт дорожного покрытия.

В таможне просят учитывать данную информацию и заблаговременно планировать маршрут следования через границу.