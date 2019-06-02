|
С 5 по 8 июня в «Каменном Логе» будет затруднено движение транспорта
Источник материала: Tut.by
На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» с 5 по 8 июня возможны затруднения в движении. Об этом
Затруднения в движении транспортных средств, следующих как на въезд, так и на выезд, могут возникнуть из-за того, что в пункте пропуска будет производиться ремонт дорожного покрытия.
В таможне просят учитывать данную информацию и заблаговременно планировать маршрут следования через границу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В таможне просят учитывать данную информацию и заблаговременно планировать маршрут следования через границу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)