Дирекции II Европейских игр 2019 года сегодня переданы 10 автомобилей Geely Atlas для транспортного обеспечения предстоящих спортивных событий, сообщили БЕЛТА в фонде.

Машины изготовлены на совместном белорусско-китайском предприятии «БЕЛДЖИ».

«Использование автомобилей белорусского производства логично как с точки зрения формирования имиджа страны, так и с точки зрения комфорта иностранных гостей. Мы уже порядка трех месяцев используем Geely в своей деятельности, и никаких нареканий по качеству работы нет», — отметил заместитель директора фонда Аркадий Малеев.

Автомобили будут использоваться в работе сервиса Games Taxi (Такси игр), который будет обслуживать клиентские группы по условиям контракта города-организатора и Европейских олимпийских комитетов. Услугой можно воспользоваться только для перемещения между спортивными и неспортивными объектами игр.

Всего во время спортивных состязаний задействуют более 300 автомобилей Geely.

«Европейские игры — главное мероприятие этого года, поэтому для нашего молодого предприятия выбор дирекции в пользу автомобилей нашей марки одновременно почетен и очень ответственен. Само название Geely в переводе с китайского означает «Счастье». Надеюсь, поездки гостей станут не только комфортными, но и счастливыми», — отметил первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности директора СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский.

Для пользования сервисом Games Taxi подготовлено специальное мобильное приложение GamesTaxiBot, которое обеспечит обратную связь о статусе заявки и позволит отслеживать ход ее выполнения. Установить программу можно как на мобильное устройство, так и на стационарный компьютер.

БЕЛТА.